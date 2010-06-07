В Украине одобрены изменения в закон о защите прав потребителей

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон “О внесении изменений в статью 707 Гражданского кодекса Украины”.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, этот документ Верховная Рада приняла 14 мая.

Данным законом предусмотрено, что покупатель имеет право в течение четырнадцати дней с момента продажи ему непродовольственного товара надлежащего качества, если более длительный срок не указан продавцом, обменять его в месте покупки или в других местах, указанных продавцом, на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, комплектации и пр.