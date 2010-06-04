Завтра в Украине ожидаются дожди

Завтра ночью и утром в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, а днем местами в восточных, центральных областях и в Крыму ожидаются небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы, в Карпатах умеренные дожди, на остальной территории без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°, на востоке и юге 29°; в западных областях ночью 8-13°, днем 16-21°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

В Киевской области в субботу ночью ожидается небольшой кратковременный дождь, местами гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 22-24°.