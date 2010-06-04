В Намибии принудительно стерилизуют ВИЧ-инфицированных

В Намибии трое женщин подали иск против государства. Женщины утверждают, что их принудительно стерилизовали после получения положительного анализа на ВИЧ.

При этом врачи не имели письменного разрешения на проведение подобной процедуры.

Вчера в столице государства Виндхуке прошел митинг против принудительной стерилизации ВИЧ-инфицированных. В нем приняли участие около 300 человек. Готовятся также сидячие акции протеста возле клиник, где делают подобные операции.

Представители Минздрава Намибии не предоставляет никаких подробных комментариев относительно сложившейся ситуации, однако точно опровергает предположения о намеренном нанесении вреда здоровью пациенток.

По данным правозащитной организации Legal Assistance Centre, как минимум 15 ВИЧ-инфицированных пациенток с 2008 года подверглись стерилизации в медицинских учреждениях Намибии без разъяснений цели и последствий этой процедуры.

Напомним, что в прошлом году, депутат из африканского королевства Свазиленд предложил ставить на ягодицах ВИЧ-инфицированных людей клеймо, чтобы уменьшить темпы распространения СПИДа. Борцы со СПИДом назвали предложенную меру варварской и нарушающей права человека.

korrespondent.net