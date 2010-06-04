Солотвинский солерудник на Закарпатье спасти нельзя, его необходимо законсервировать.

Как передает корреспондент УНИАН, к такому заключению пришли во время межведомственного совещания с участием заместителя министра аграрной политики Украины Евгения ЛАВРОВА, заместителя начальника департамента пищевой промышленности Виктора ЯНИЦКОГО, первого заместителя председателя облгосадминистрации Ивана БУШКО, руководства района, представителей Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, проектных институтов, Госгорпромнадзора и других. Ученые и представители разных ведомств работали в Закарпатье в течение последних двух дней.

Как сообщил во время совещания директор ГП «Солотвинский солерудник» Ярослав БАТРИН, в подземные выработки шахты № 8 рудника, в котором находятся подземные отделения Украинской и Закарпатской аллергологических больниц, прибывает ежечасно около 320 кубометров воды. Сейчас там находится около 1 млн. тонн рапы. Такая же ситуация в свое время была и на затопленной шахте №9.

Только для того, чтобы откачивать воду и сохранять без воды отделение, необходимо от 300 до 500 тыс. грн. ежемесячно.

В то же время, по заключению специалистов, то количество воды, которое находится в подземелье, сейчас практически невозможно откачать. Тем более что, по мнению ученых, отсасывание рапы из шахты может привести к ухудшению ситуации.

Учитывая такую ситуацию, считают эксперты, единственный возможный выход - шахту №8 необходимо законсервировать, то есть затопить полностью водой.

Участники совещания также назвали причины, которые привели к непоправимым последствиям на солеруднике. Среди них - нерешенный вопрос финансирования в 2010 году работ относительно проекта консервации шахты №9 и защиты шахты №8. Также во время совещания прозвучало, что если бы шахту стали спасать в 2003-2004 годах, то тогда еще можно было решить проблему, причем с затратой сравнительно незначительной суммы средств – в пределах 12 млн. грн.

Сегодня, по заключению ученых, только на консервацию одной шахты необходимо около 100 млн. грн. Консервации требуют обе шахты (№ 8 и № 9) ГП «Солотвинский солерудник».

По результатам совещания участники также приняли решение в связи с ситуацией, сложившейся на ГП «Солотвинский солерудник», обратиться к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой срочно, уже во втором квартале 2010 года, выделить из стабилизационного фонда госбюджета средства для проведения первоочередных работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией представления проекта «Консервация шахты №8 и ее государственная экспертиза» и на разработку проекта реабилитации работников солерудника».

Начальная сумма средств, необходимая для начала работ по консервации, составляет 35 млн. грн.

Справка УНИАН. 22 мая 2010 года в вентиляционном отверстии шахты № 8 ГП «Солотвинский солерудник» образовалось карстовая пропасть, саму шахту подтопило.

В шахте № 8 расположены подземные отделения единственной в Украине республиканской аллергологической больницы и Закарпатской аллергологической больниц.