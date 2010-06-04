На Кипре 5-летний ребенок умер на солнцепёке в закрытом авто

Пятилетний ребенок умер в закрытой машине, которую его отец оставил на открытой парковке больницы в кипрском городе Ларнака. Температура воздуха в эти дни на острове значительно превышает 30 градусов по Цельсию.

41-летний врач около 8 утра отвозил сына в детский сад, когда его срочно вызвали на операцию. Он приехал в больницу и оставил машину на парковке. Примерно в 5 часов вечера мать мальчика пришла забирать его из детского сада и, не найдя ребенка, позвонила мужу. Только тогда он вспомнил, что оставил малыша в машине. Врачи попытались спасти его, но безрезультатно. Предварительная причина смерти - тепловой удар.

ami-tass.ru