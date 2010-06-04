Кофе не бодрит

Бодрящий эффект кофе - всего лишь иллюзия, полагают британские ученые. Многие говорят, что не могут полноценно соображать с утра, пока не выпьют чашку кофе. И заядлые кофеманы, возможно, действительно чувствуют прилив энергии, выпив первую чашку. Но этот эффект достигается всего лишь благодаря восполнению запасов кофеина в организме, утраченных за ночь, пишет газета The Daily Mail.

Кофеманам лучше обойтись без традиционной утренней чашки - она лишь повышает возбудимость и кровяное давление, считают специалисты Бристольского университета, которые опубликовали отчет в журнале Neuropsychopharmacology.

В проведенном британцами эксперименте приняли участие 379 подопытных. Они воздерживались от употребления кофе в течение 16 часов, а затем принимали кофеин или плацебо (напиток, не оказывающий никакого эффекта), после чего изучалась реакция их организма. Выяснилось, что различия между самочувствием испытуемых оказались незначительными.

"Наше исследование показывает, что мы не получаем преимущества благодаря потреблению кофеина - хотя мы чувствуем, что взбодрились, на самом деле кофеин лишь возвращает нас в нормальное состояние", - заявил Питер Роджерс с факультета экспериментальной психологии, один из основных авторов работы. "С другой стороны, хотя кофеин может усилить концентрацию сознания, для большинства его потребителей этот эффект пренебрежимо мал", - добавил он.

Около половины испытуемых не пили или почти не пили кофе, а другие употребляли его в средних или больших дозах. Всех их попросили обозначить свой уровень возбуждения и концентрации и сообщить, не страдали ли они головными болями до и после употребления кофеина или плацебо. Их также попросили выполнить серию заданий на компьютере, чтобы проверить уровень памяти, внимания и бдительности. Те, кто обычно употребляли кофе, но на исследовании приняли плацебо, сообщили о падении концентрации и головных болях, причем эти симптомы не были обнаружены у тех, кто пил кофе.

Однако их уровень концентрации, достигнутый после употребления кофеина, не превышал его у тех, кто на исследовании получил плацебо, в повседневной жизни не употребляя или почти не употребляя кофе. Это позволяет сделать вывод, что любимый напиток кофеманов лишь приводит их в нормальное состояние.

Чашка растворимого кофе содержит 60-100 миллиграммов кофеина, в зависимости от крепости напитка. Чашка латте или эспрессо - 90-200 миллиграммов. Чашка чая содержит 30-100 миллиграммов кофеина. Для сравнения, 40-50 миллиграммов кофеина содержится в 55-граммовой шоколадке.

Производители кофе не согласны с выводами ученых. Чтобы лучше разобраться в проблеме, требуются дальнейшие исследования, считает исполнительный директор Британской кофейной ассоциации доктор Юан Пол. "Есть несметный массив данных, показывающих, что кофеин все-таки повышает уровень концентрации, действуя как стимулятор на центральную нервную систему, провоцируя выброс адреналина", - сказал он.

"Этот эффект мы находим не только у людей с низким уровнем концентрации, таких как работники ночной смены, или те, кто просыпается рано утром, но также он обнаруживается и у тех, чей уровень концентрации уже высок", - добавил он. Кофе, когда его употребляют умеренно, т.е. в объеме не более четырех-пяти чашек в день, безопасен, отмечает доктор Пол.

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