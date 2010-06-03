Во Львове ураган перевернул маршрутку с пассажирами
17:48, 03 июня 2010Страна
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Двое доставлены в больницу
Сегодня во Львове в результате сильного урагана перевернулось маршрутное такси, в котором находились трое пассажиров.
Двое из них травмированы и доставлены в больницу, сообщила УНИАН начальник пресс-службы управления ГАИ во Львовской области Светлана ДОБРОВОЛЬСКАЯ.
По ее словам, в результате ненастья массово падали деревья на улицах города, в том числе и на автомобили.
Сильный ветер и гроза также стали причиной падения деревьев на автодорогах Львовской области. Сейчас выясняется оперативная ситуация в населенных пунктах.
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