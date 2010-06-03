На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

В Закарпатской области объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и повышением уровней воды.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды ГУ МЧС в Закарпатской области.

3-4 июня по области ожидаются сильные, в горах местами очень сильные дожди, грозы, местами град, поэтому следует ожидать повышения уровней воды в реках, говорится в сообщении.