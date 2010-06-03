Завтра на западе Украине ожидаются сильные дожди

Завтра в западных областях Украины ожидаются дожди с грозами, местами сильные дожди, в отдельных районах град, при грозах шквалы 15-20 м/с, в карпатском регионе очень сильные дожди.

Температура ночью 9-14°, днем 15-20°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 8-13°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, лишь в южной и восточной части днем без существенных осадков. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 19°; днем 20-25°, на юге и востоке 26-29°.

Ветер в Украине юго-западный, на западе с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

В Киевской области в пятницу ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 22-24°.