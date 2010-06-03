Президент подписал изменения к закону относительно шрифта Брайля

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О внесении изменения в статью 12 Закона Украины «О лекарственных средствах» (о маркировке лекарственных средств шрифтом Брайля)”.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Принятый 11 мая Верховной Радой закон, в частности, предусматривает, что на внешней упаковке лекарственных средств также шрифтом Брайля отмечаются название лекарственного средства, доза действующего вещества и врачебная форма.

Министерство здравоохранения Украины определяет лекарственные средства, упаковка которых не маркируется шрифтом Брайля или на которых шрифтом Брайля отмечается только название лекарственного средства.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Требования к маркировке лекарственных средств, введенные данным законом, применяются к тем лекарственным средствам, которые зарегистрированы (перерегистрированы) в Украине после вступления в силу данного закона.