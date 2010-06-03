Правоохранители вмешиваются в терапию наркозависимых?

Врачи заявляют о вмешательстве правоохранительных органов в реализацию программ заместительной терапии для наркозависимых.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Дела врачей: уголовное преследование медиков и их пациентов».

Исполнительный директор Международного благотворительного фонда «Международный альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» Андрей КЛЕПИКОВ отметил, что за последнее время выросло давление со стороны милиции на реализацию медицинских программ заместительной поддерживающей терапии.

“Фактически речь идет о систематическом вмешательстве со стороны правоохранительных органов в реализацию конкретных медицинских программ, везде по всей Украине... и это не единичные случаи, наблюдается системный подход”, - отметил А.КЛЕПИКОВ.

“Раньше мы наблюдали давление со стороны наркомафии, потому что именно она страдает, в первую очередь, от того, что потребители инъекционных наркотиков выходят из нелегального употребления наркотиков и становятся пациентами медицинской системы. Почему-то с недавнего времени очень открытым и системным оппонентом заместительной терапии стала наша правоохранительная система”, - добавил он.

В частности, по его словам, со стороны правоохранительных органов происходят необоснованные аресты врачей-наркологов и задержание сотен пациентов во многих регионах Украины. При этом А.КЛЕПИКОВ отметил, что задержание врачей происходит при фактически добросовестном выполнении ими обязанностей – за выдачу медицинских препаратов наркозависимым, которые им назначены.

В качестве примера участники пресс-конференции рассказали о факте ареста в Одессе врача-нарколога местной программы поддерживающей терапии Ильи ПОДОЛЯНА, которому было предъявлено обвинение в якобы совершении 43 тяжких преступлений, связанных со сбытом наркотиков по предварительному сговору группой лиц. Жена задержанного врача Людмила ПОДОЛЯН подчеркнула, что ее мужа бросили за решетку фактически за исполнение им профессиональных обязанностей по обеспечению пациентов необходимым лечением. Ведь, отметила она, следователь в постановлении о возбуждении уголовного дела “преступлением называет то, что был выдан лекарственный наркотический препарат наркозависимым пациентам программы ЗПТ (заместительная поддерживающая терапия), которые получали его в Одесском облнаркодиспансере уже не первый год, в соответствии с многочисленными приказами Министерства здравоохранения Украины и Общегосударственной программой по противодействию ВИЧ/СПИД, утвержденной законом”.

Участники пресс-конференции приводили и другие факты, которые, по их мнению, свидетельствуют о давлении со стороны правоохранительных органов..

А.КЛЕПИКОВ отметил, что такая ситуация угрожает не только главному - жизни пациентов, но и срыву выполнению национальной программы по заместительной терапии, сворачиванию международных донорских программ помощи и др.

Он подчеркнул, что врачи призывают правоохранительные органы немедленно освободить арестованного врача из-под стражи и прекратить уголовное преследование медицинского персонала и пациентов программ ЗПТ.