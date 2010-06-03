Как ухаживать за кожей летом

Летом загорелая кожа выглядит прекрасно. Золотистый пигмент скрывает и скрадывает мелкие дефекты. Однако, это еще не повод расслабляться. Ведь именно летом наша кожа требует самого тщательного ухода. Яркое солнце может спровоцировать появление ранних морщинок, а из-за жары появляется все больше так называемых черных точек и мелких прыщиков.

Перед выходом из дома не забывайте наносить на лицо легкий увлажняющий крем. Отлично, если он будет приятно освежать кожу, создавая эффект «холодка». Обратите особое внимание на содержание в вашем ежедневном средстве солнцезащитного компонента – минимум SPF8. Крем для кожи вокруг глаз тоже должен защищать и по возможности охлаждать – ведь первые мимические морщинки появляются именно там, а ультрафиолет значительно ускоряет процесс. Пользуйтесь гелем вокруг глаз столько раз за день, сколько, на ваш взгляд, это необходимо. Надевайте темные очки даже в прохладную погоду – это поможет не щуриться и не провоцировать появления тех самых «гусиных лапок».

Пейте много воды. Утром, перед работой, покупайте двухлитровую бутылку минеральной воды без газа и выпивайте ее постепенно в течение дня. Лучше пить воду между приемами пищи и за 20 – 30 минут до еды. Так ваша кожа будет достаточно увлажнена изнутри.

Два – три раза в неделю проводите процедуру отшелушивания омертвевших клеток кожи. Делать это лучше в домашних условиях. После процедуры хорошо нанести на лицо витаминную маску из сезонных ягод или фруктов. Отлично подойдет маска из земляники, смешанной в равных частях со сметаной или сливками. Такая витаминная подпитка сделает кожу более свежей, «подкормит» и увлажнит ее, улучшит цвет лица. Проводите процедуры вечером, после работы. В это время кожа как никогда готова к оздоравливающим мероприятиям.

Если вы еще не успели побывать на морском курорте, а выглядеть бледной и измученной, ох, как не хочется, - просто добавьте в ваш обычный дневной крем несколько капель автозагара. Это придаст коже здоровый оттенок.

Не перебарщивайте с макияжем. Дневной макияж в жаркий день должен быть по максимуму легким и естественным: тончайший слой тонального крема с SPF-фильтром, тушь для ресниц, блеск для губ, несколько карандашных штрихов для бровей (можно уложить гелем). Но даже такой аскетичный макияж в течение летнего дня придется обновлять. Запаситесь специальными очищающими салфетками и термальной водой. Прекрасный освежающий лосьон для лица можно приготовить в домашних условиях. Просто смешайте сок половинки лимона со стаканом минеральной негазированной воды. Протрите этим тоником кожу перед тем, как нанести макияж. Если кожу ощутимо пощипывает – добавьте еще немного воды. Лимонный тоник освежает и заметно подтягивает кожу. Эффект от его применения сравним с действием лифтинговых средств.

Правильно питайтесь. Не пропускайте сезонных полезностей: землянику, черешню, зелень. Покупайте овощи и фрукты только свежего урожая. Ешьте эти продукты без ограничения. Так вы не только улучшите состояние вашей кожи, но и оздоровите весь организм.