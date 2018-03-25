Ногти расскажут о здоровье

Состояние ногтевых пластинок может многое рассказать о вашем здоровье. Мелкие трещины, ломкость или изменение цвета ногтей иногда бывают первым признаком серьезных заболеваний.

О чем нужно задуматься, если ваши ногти…

…бледные

С возрастом ногтевая пластинка становится светлее у любого человека. Но если вам еще нет 30, а ваши ногти неожиданно побледнели, это может сигнализировать о начале одного из следующих заболеваний:

- анемии;

- сердечной недостаточности;

- заболевания печени;

- недоедания.

…белые

Если у вас белые ногти с темными лунками, посетите врача и сдайте анализ крови на печеночные ферменты. Гепатолог может обнаружить болезни печени, в частности гепатит.

…желтые

Пожелтение ногтей чаще всего бывает при разнообразных грибковых инфекциях. При этом ногтевая пластинка может утолщаться и крошиться, а лунка и корень ногтя - искривляться. Появление желтизны может сигнализировать и о серьезных внутренних проблемах - болезнях щитовидной железы или легких, диабете, псориазе.

…голубые

Голубоватый оттенок ногтевой пластины может означать, что организму не хватает кислорода. Такое бывает при инфекциях в легких, например пневмонии. Еле заметный голубой оттенок ногтей появляется также у больных диабетом.

…неровные

Если поверхность ногтя волнистая и изрыта ямками, это может быть ранним признаком псориаза или болезней суставов, артритов. При этом поверхность ногтя обесцвечена, а кожа под ней красновато-коричневая. В 10% случаев первые признаки псориаза становятся заметны именно на ногтях.

…треснувшие

При сухих, ломких ногтях, на которых часто бывают трещины, дерматологи рекомендуют проверять состояние щитовидной железы. А вот постоянные трещины или расслаивание края ногтя вместе с желтым оттенком ногтевой пластины чаще говорят о грибковых инфекциях.

…с темными полосками

Если на ваших ногтях или под ними появились темные линии, срочно идите к врачу. Иногда такие полоски образует меланома, один из самых опасных видов рака.

…обкусанные

Появление привычки обгрызать ногти может быть одним из признаков возросшей тревожности или последствием стресса. Отказаться от обкусывания ногтей не могут люди с обсессивно-компульсивными расстройствами. Поэтому если вам не удается самостоятельно избавиться от неприятной привычки, обязательно обсудите проблему с психотерапевтом.

…окружены покрасневшей кутикулой

Отечность кожи вокруг ногтевой пластины и покраснение означают воспаление ногтевого ложа. Это могут быть волчанка, туберкулез кожи или другие проблемы соединительной ткани.

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