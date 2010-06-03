В горах Крыма разбился турист из Днепропетровской области

Житель Днепропетровской области погиб в горах Крыма, упав с 50-метровой высоты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, туристы нашли тело молодого мужчины на мысе Ай-Фока. Он пошел в горы в конце мая и не вернулся. Его мать 1 июня обратилась с заявлением об исчезновении сына в милицию.

«Причина гибели - падение с высоты около 50 метров», - говорится в пресс-релизе.

Проводится расследование.