В горах Крыма разбился турист из Днепропетровской области
12:02, 03 июня 2010Страна
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Безопасность отдыха
Житель Днепропетровской области погиб в горах Крыма, упав с 50-метровой высоты.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, туристы нашли тело молодого мужчины на мысе Ай-Фока. Он пошел в горы в конце мая и не вернулся. Его мать 1 июня обратилась с заявлением об исчезновении сына в милицию.
«Причина гибели - падение с высоты около 50 метров», - говорится в пресс-релизе.
Проводится расследование.
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