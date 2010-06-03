В Украине обесточены почти 100 населенных пунктов
11:48, 03 июня 2010Страна
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В результате ненастья
В ночь на 3 июня в результате неблагоприятных погодных условий (дожди, сильные порывы ветра) в 5 областях обесточены 99 населенных пунктов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, без электроснабжения в Винницкой области остались 75 н.п., в Одесской – 10 н.п., Житомирской – 7 н.п., в Волынской – 5 н.п. и Ривненской – 2 н.п.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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