Чем полезны цветки боярышника?
Исцеленье для сердца
В медицине используют цветки и плоды боярышника. Цветки боярышника действуют сильнее.
Применяют боярышник при гипертонической болезни, стенокардии, миокардитах, сердечно-сосудистой недостаточности I-II степени, в климактерическом периоде, атеросклерозе.
Из боярышника получают ценное сердечное средство, улучшающее работу мышцы сердца. Боярышник полезен при аритмии сердца, сердечной слабости.
При неврозах сердца, бессоннице: При неврозах сердца, бессоннице и других заболеваниях широко применяется смесь из корней валерианы и плодов боярышника.
В съедобных плодах боярышника содержатся флавоноиды, органические кислоты, в том числе аскорбиновая, каротин, пектины, фруктоза, крахмал, сапонины. Боярышник также содержит витамины А, В,D.
В пищу употребляют плоды боярышника. Из сушеных ягод боярышника, перемолотых в муку, размешанных с медом, получают полезную и вкусную начинку для пирогов. Ягоды и листья можно использовать для заварки вместо чая.