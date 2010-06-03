Чем полезны цветки боярышника?

В медицине используют цветки и плоды боярышника. Цветки боярышника действуют сильнее.

Применяют боярышник при ги­пертонической болезни, стенокардии, миокардитах, сердечно-сосудистой недостаточности I-II степени, в кли­мактерическом периоде, атеросклеро­зе.

Из боярышника получают ценное сердечное средство, улучшающее ра­боту мышцы сердца. Боярышник полезен при аритмии сердца, сердечной слабости.

При неврозах сердца, бессоннице: При неврозах сердца, бессоннице и других заболеваниях широко применяется смесь из корней валериа­ны и плодов боярышника.

В съедобных плодах боярышника содержатся флавоноиды, органические кислоты, в том числе аскорбиновая, каротин, пектины, фруктоза, крахмал, сапонины. Боярышник также содержит витамины А, В,D.

В пищу употребляют плоды боярышника. Из сушеных ягод боярышника, перемо­лотых в муку, размешанных с медом, получают полезную и вкусную на­чинку для пирогов. Ягоды и листья можно использовать для заварки вмес­то чая.

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