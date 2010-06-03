Винница: к 200-летию Пирогова начались «Пироговские чтения»

В Виннице к 200-летию выдающегося хирурга Николая Пирогова начались «Пироговские чтения».

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятия начались с молебна в церкви-некрополе Н.Пирогова и возложения цветов в склепе известного медика. После чего состоялось торжественное шествие и возложение цветов к памятнику хирургу.

«В Винницу на это мероприятие приехали представители из более 40 стран, чтобы почтить память выдающегося нашего земляка Николая Пирогова. Для празднования этой даты был издан указ Президента и распоряжение Кабинета министров, приказ Министра здравоохранения », - сказал первый заместитель министра здравоохранения Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ.

Кроме того, по его словам, к 200-летию Н. Пирогова были приурочены и проводятся в Виннице съезд хирургов, съезд анатомов, медицинские конференции детских хирургов, пластических хирургов, трансплантологов.

После торжественного шествия участники мероприятий собрались в Винницком академическом музыкально-драматическом театре им. Садовского на открытие юбилейного конгресса «Пироговские чтения» и XXII съезда хирургов Украины.

«Пироговские чтения» в Виннице продлятся до 5 июня.