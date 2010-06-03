Выпивание через глаза - опасная мода

Залить глаза - обычно так образно говорят о человеке, принявшем изрядную дозу алкоголя. Однако сегодня это выражение обретает самый что ни на есть буквальный смысл.

Новый способ употреблять алкоголь придумали неугомонные британские студенты. Они больше не хотят пить водку традиционно, через рот, и предпочитают закапывать ее прямо в глаза.

"Глазные вливания" становятся опасной тенденцией не только в Британии, но и в США. Например, в ночных клубах Лас-Вегаса этот трюк пользуется огромной популярностью. За приличные чаевые официантки закапывают клиентам небольшие дозы.

По отзывам тех, кто уже освоил столь нехитрую процедуру, чувство опьянения наступает почти мгновенно, длится дольше и имеет более ярко выраженную форму. Ведь водка легко проникает сквозь слизистую и попадает прямо в кровоток через кровеносные сосуды задней стенки глаза.

Однако у этой сомнительной забавы есть и оборотная сторона - она наносит сильный ущерб здоровью. По словам 22-х летней Мелиссы Фонтейн, будучи студенткой, она нередко баловалась водочкой через глаза, и теперь ее левый глаз постоянно слезится, а врачи говорят, что с возрастом зрение может стать еще хуже.

"Я очень сожалею, что занималась этим, - говорит Мелисса, - Одна мысль о том, что будет хуже, приводит меня в ужас. Если бы только можно было повернуть время вспять. Но все уже случилось".

Профессор Робин Тоукит, консультант по экстренной медицинской помощи в Госпитале Святой Марии (St Mary`s Hospital), Паддингтон, заявляет следующее: "Поскольку водка на 40 процентов состоит из чистого этилового спирта, попав в глаза, она может вызвать воспаление и тромбоз - закупорку кровеносных сосудов - причем настолько сильные, что всасываться будет лишь очень малое количество алкоголя.

Глаз не имеет желудочно-кишечного тракта, который бы защищал его и способствовал всасыванию алкоголя. Глазные вливания, осуществляемые длительное время, могут серьезно повредить роговицу и склеру, белковую оболочку глаза".

rbc.ua