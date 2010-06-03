Президента просят помочь сохранить Солотвинский солевой рудник

Председатель Закарпатского областного совета Михаил КИЧКОВСКИЙ просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА поручить соответствующим министерствам и ведомствам срочно изучить ситуацию, принять безотлагательные меры по сохранению и дальнейшей эксплуатации уникального месторождения соли в Солотвино и привлечь к самой строгой ответственности лиц, повинных в доведении государственного предприятия «Солотвинский солевой рудник» к существующему состоянию - банкротству.

Соответствующее обращение по поручению депутатов областного совета М.КИЧКОВСКИЙ сегодня направил Президенту Украины, сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью и СМИ исполнительного аппарата Закарпатского областного совета.

Как сказано в письме, общественность Закарпатья и депутаты областного совета глубоко обеспокоены судьбой предприятия и сложившейся в настоящее время ситуацией, которая может привести к непредсказуемым экологическим, социальным последствиям.

В письме, в частности, говорится, что горняки Солотвино ежегодно выдавали «на гора» 960 тыс. тонн соли, что составляло 12% добычи этого продукта в Украине. Предприятие, на котором работали 2 тыс. высококвалифицированных специалистов, действовало успешно, решались социально-бытовые вопросы населения. От его деятельности в бюджеты поступали значительные отчисления.

«Но больше всего славилось Солотвинске месторождение в Украине и за рубежом своими уникальными бальнеологическими свойствами. В горных выработках соляных шахт почти сорок лет действовали знаменитые аллергологические больницы - республиканская и областная, где ежегодно проходили курс лечения до 6,5 тыс. больных хронической бронхиальной астмой. К сожалению, уже несколько лет прошло с тех пор, как в шахтах прекращена добыча соли», - говорится в письме.

М.КИЧКОВСКИЙ также в обращении к Президенту констатирует, что с 2008 года республиканская аллергологическая больница прекратила свою деятельность на шахте №9 Солотвинского солевого рудника из-за затопления подземных выработок. Недавно такая же судьба постигла и областную аллергологическую больницу при шахте №8.

Такая ситуация, говорится в письме, вызвала в Закарпатье и других регионах Украины настоящий шок. «Для около 2 млн. наших соотечественников, которые по данным медицинской статистики страдают от астмы, это вопрос жизни и смерти. Страшнее всего, что их подавляющая часть – дети», - подчеркивается в обращении.

Ситуацию в пгт Солотвино осложняет активизация карстовых процессов, образования опасных для жизни людей провалов. В карстоопасную зону попали две школы, больница, сети центрального водоснабжения и водоотвод, линия электропередач, участок автодороги государственного значения Мукачево-Рогатин. В опасной зоне возможных проседаний и деформации земной поверхности расположены 329 жилых домов, в которых проживает свыше 1200 жителей поселка Солотвино.

Кроме того, в письме отмечается, что на многочисленные обращения областной власти в Кабмин и Минагрополитики Украины издано свыше 60 поручений по Солотвинскому солевому руднику. Однако большинство из них не получило никакой финансовой поддержки, хотя Постановлением Кабинета Министров Украины от 23 декабря 2004 года Солотвинский солевой рудник внесен в перечень предприятий стратегического значения для экономики и безопасности государства. В июне 2008 года непосредственно на месте, в поселке Солотвино, состоялось выездное пленарное заседание 17-й сессии областного совета с повесткой дня «О критической ситуации, сложившейся на Солотвинском месторождении каменной соли и государственном предприятии стратегического значения «Солотвинский солевой рудник» и пути выхода из нее».

М.КИЧКОВСКИЙ в письме также говорит о том, что на протяжении последних двух лет Минагрополитки и предыдущее правительство Украины игнорировали обращения, другие критические сигналы областного совета по поводу разработки и финансирования программы по стабилизации жизнедеятельности рудника.