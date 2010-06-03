Кесарево делает детей больными

Естественные роды гораздо полезнее для детей, чем кесарево сечение, утверждают сотрудники Университета Нового Южного Уэльса (Австралия).

По их словам, родившиеся путём кесарева сечения дети более уязвимы для астмы, аллергий и инфекций, поскольку во время родов они не получают от матери полезных бактерий. При вагинальных же родах ребёнку, проходящему через родовые пути, передаются все необходимые защитные микроорганизмы. Бактерии, попавшие на кожу новорождённого, затем заселяют кишечник и помогают малышу защититься от больничных микробов. Кишечная флора также играет ключевую роль в развитии сбалансированной иммунной системы, которая обеспечивает устойчивость человека к различным заболеваниям на протяжении жизни.

При экстренном кесаревом сечении, проводимом уже после начала родов, ребёнок получает какое-то количество благотворных бактерий, особенно если отошли воды. Запланированное же кесарево всегда "стерильно" и не даёт плоду ни малейшего шанса получить материнских бактерий. Впрочем, у ребёнка есть возможность обзавестись полезными бактериями при кожном контакте с матерью сразу после рождения и при грудном вскармливании.

Напомним, что в 2007 году роды путем кесарева сечения в США достигли рекордно высокого уровня: таким образом на свет появилось около 1,4 миллиона детей (32% родов). Между 1996 и 2007 годами доля кесарева сечения выросла на 53%, а число родившихся увеличилось на 71%. Рост «популярности» кесарева сечения коснулся женщин всех возрастных, расовых и этнических групп. Самым резким он оказался у дам младше 25 лет — 57% в период с 2000 по 2007 год. Тем не менее, чаще всего операцию выбирают роженицы в возрасте 40–54 лет — 48%, тогда как только 23% женщин младше 20 лет рожают не сами.

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