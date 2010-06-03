"Киевский Центр сердца" отрицает растрату

Информация относительно растраты должностными лицами КП «Инженерный центр» бюджетных средств, которые были предназначены для закупки медицинского оборудования для Киевской городской клинической больницы «Киевский городской Центр сердца», является неправдивой.

Об этом заявили директор КП «Инженерный центр» Ольга МАХНЕВА и директор Киевского городского Центра сердца Киевской городской клинической больницы «Киевский городской Центр сердца» Борис ТОДУРОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По их словам, закупка оборудования, которое установлено и работает в Киевском городском Центре сердца, была полностью профинансирована еще до начала 2008 года. В период с 2008 года до 2010 года новое оборудование не закупалось и бюджетные средства на это не перечислялись.

Всего стоимость строительства Центра сердца составляет 555 млн. 671 тыс. 912 грн., из которых 90% было перечислено еще до начала 2007 года, то есть до начала работы новой власти.

«На протяжении строительства и работы Центра – с 2005 по 2010 годы – были проведены 22 проверки органами прокуратуры; правоохранительными органами – СБУ, УБЭП, УБОП, КРУ, представителями Главного управления внутреннего финансового контроля и аудита и тому подобное. Отдельно оборудование проверяли 8 раз – последняя, внеплановая, проверка продолжалась с 8 по 30 апреля этого года. Ни один факт нарушений проверками не зафиксирован. То есть, информация, которую сейчас распространяют средства массовой информации, стопроцентно неправдивая», - заявила О.МАХНЕВА.

Как сообщалось, столичная милиция возбудила уголовное дело по факту растраты должностными лицами столичного КП «Инженерный центр» и Киевской городской клинической больницы «Киевский городской центр сердца» более 55 млн. грн. бюджетных средств, предназначенных для закупки медооборудования.

«Милиция собрала материалы на должностных лиц коммунального предприятия «Инженерный центр» Киевгорадминистрации и Киевской городской клинической больницы «Киевский городской центр сердца» Главного управления здравоохранения и медобеспечения КГГА, которые на протяжении последних 3 лет (2008-2010), используя служебное положение, растратили медооборудование на 55 млн. грн., которое закупалось на бюджетные средства», - сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве.

По данным правоохранителей, проверка установила, что в апреле 2008 года «Киевский городской центр сердца» по распоряжению Главного управления здравоохранения КГГА приобрел у ряда предприятий и поставил на свой баланс медооборудование общей стоимостью 169 млн. грн.

При этом на оборудование стоимостью более 55 млн. грн. отсутствуют документы, которые подтверждают его качество и количество.

"По результатам ревизии КРУ установило, что это оборудование было передано на баланс больницы без соответствующих документов, не прошло обязательной сертификации, не аттестовано. Есть сомнение в законности ввоза его в Украину и использовании для лечения кардиобольных", - отметили в милиции.