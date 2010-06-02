В Закарпатье снова подтоплены частные усадьбы

В Закарпатье из-за интенсивных осадков опять подтоплены частные усадьбы.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Закарпатской области.

1 июня интенсивные осадки и отсутствие системы водоотвода привели к подтоплению 12 усадеб в с. Паладь-Комаровцы Ужгородского района. Работники Ужгородского межрайонного управления водного хозяйства проводят работы по отводу воды от домов граждан.

В тот же день спасатели откачали воду из подтопленной частной усадьбы в с. Баранинцы Ужгородского района.

Кроме того, в ночь с 30 на 31 мая повторно частично подтоплены 37 усадеб в с.Большие Лучки Мукачевского района.

Также, по данным спасателей, в с. Турья Быстрая Перечинского района ненастье привело к повреждению участка автодороги коммунального значения. Движение автотранспорта не прекращалось.

Над ликвидацией последствий подтоплений работают специалисты управления водного хозяйства и подразделения ГУ МЧС в Закарпатской области.

Как сообщал УНИАН, 15-18 мая на территориях Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей интенсивные осадки, шквалистые порывы ветра привели к формированию быстротекущих дождевых потоков и вследствие захламленности потоков, придорожных канав и кювета произошло подтопление частных усадеб, сельскохозяйственных угодий, подвалов жилых домов, повреждение автомобильных дорог и мостов.