В Закарпатье снова подтоплены частные усадьбы
Вследствие интенсивных осадков
В Закарпатье из-за интенсивных осадков опять подтоплены частные усадьбы.
Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Закарпатской области.
1 июня интенсивные осадки и отсутствие системы водоотвода привели к подтоплению 12 усадеб в с. Паладь-Комаровцы Ужгородского района. Работники Ужгородского межрайонного управления водного хозяйства проводят работы по отводу воды от домов граждан.
В тот же день спасатели откачали воду из подтопленной частной усадьбы в с. Баранинцы Ужгородского района.
Кроме того, в ночь с 30 на 31 мая повторно частично подтоплены 37 усадеб в с.Большие Лучки Мукачевского района.
Также, по данным спасателей, в с. Турья Быстрая Перечинского района ненастье привело к повреждению участка автодороги коммунального значения. Движение автотранспорта не прекращалось.
Над ликвидацией последствий подтоплений работают специалисты управления водного хозяйства и подразделения ГУ МЧС в Закарпатской области.
Как сообщал УНИАН, 15-18 мая на территориях Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей интенсивные осадки, шквалистые порывы ветра привели к формированию быстротекущих дождевых потоков и вследствие захламленности потоков, придорожных канав и кювета произошло подтопление частных усадеб, сельскохозяйственных угодий, подвалов жилых домов, повреждение автомобильных дорог и мостов.