Завтра в Украине тепло, пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 3 июня в западных областях облачно, дожди, местами сильные, днем в Карпатах, в Прикарпатье и Закарпатье очень сильные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 9-14°.

На остальной территории облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью и утром в Одесской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской, а днем в северных и центральных областях местами сильные дожди, только ночью в восточной части без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 20°, днем 22-27°, на востоке до 29°. В целом по Украине грозы, местами град, при грозах шквалы 15-20 м/с.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь, днем сильный дождь, гроза, кое-где град. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем при грозах местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°.

В столице завтра также облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь, днем сильный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем при грозах шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды в Черном море 18-22°, Азовском 22-24°, в Днепре возле Киева 20°.