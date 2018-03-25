Сельдерей - трава для похудения

Сельдерей – это удивительное растение. Издавна сельдерей считается кладовой здоровья. Он содержит много важных минеральных веществ, таких как калий, цинк, кальций, железо, фосфор, магний, витамин C, витамины группы B, РР, Е и провитамин А. Еще Гиппократ рекомендовал его как средство излечения от различных хворей. Сельдерей обладает очищающим, омолаживающим и общеукрепляющим воздействием на организм. Является афродизиаком, увеличивает умственную и физическую активность, а также усиливает общий тонус организма. Обладает мочегонным действием, регулирует артериальное давление, укрепляет иммунитет.

Добавленный сельдерей в пищу способствует лучшей выработке желудочного сока, помогает усвоить белки, предотвращает скопление газов.

Как едят сельдерей Некоторые не любят сельдерей из-за специфического запаха и вкуса. Тем, кто всё же хочет приобщиться к нему, откроем один маленький секрет: больше всего эфирного масла в семенах, и, соответственно, они сильнее пахнут, а меньше всего - в корнях.

Зелень – где-то посередине. Поэтому, если вы не любите запах сельдерея, налегайте на корнеплоды.

Есть сельдерей можно целиком: корень чаще всего варится или запекается, стебли употребляют в сыром виде, либо их тушат или жарят, листья – используют как зелень, семена – в приправах. Стебли сельдерея содержат большое количество соли. Поэтому их можно использовать место соли.

Наличие в сельдерее органической глутаминовой кислоты позволяет использовать его в кулинарии, как безвредный усилитель вкуса и запаха.

Сельдерей и похудание

Ученые уверяют нас, что сельдерей – это натуральный сжигатель жира. Он имеет «отрицательную калорийность», т. е. при его употреблении организм получает калорий меньше, чем затрачивает на усвоение.

Диета «Суп из сельдерея»

Существует такая похудательная диета, которая называется «Суп из сельдерея». Рассчитана она на неделю.

Все семь дней рекомендуется питаться любыми овощами, кроме картофеля, и фруктами, кроме бананов и винограда, пить минеральную воду без газа или чистую питьевую воду без ограничений. Но главное — нужно ежедневно съедать по тарелке супа из сельдерея. Его рецепт разработали американские хирурги, для того чтобы с помощью этого блюда тучные пациенты могли перед операцией скинуть лишний вес. Этот суп также называют жиросжигающим.

Рецепт супа из сельдерея:

•400 г стеблей сельдерея,

•6 средних луковиц,

•500 г белокочанной капусты,

•3 свежих или консервированных помидора,

•2 стручка зеленого сладкого перца,

•черный молотый перец,

•соль

•3 литра воды

Овощи вымыть, обсушить, очистить, мелко нарезать. Залить водой, посолить и поперчить по вкусу. Поставить посуду на сильный огонь, довести суп до кипения и кипятить в течение 10 минут. Затем убавить огонь и варить суп, пока все овощи не станут мягкими.

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