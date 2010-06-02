Киев: в Центре сердца обнаружена растрата 55 млн. грн.
Медоборудование не купили
Столичная милиция обнаружила растрату 55 млн. грн. бюджетных средств, которые предназначались на закупку медицинского оборудования для больницы "Киевский городской центр сердца".
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве, милиция собрала материалы на должностных лиц коммунального предприятия "Инженерный центр" Киевской горадминистрации и Киевской городской клинической больницы "Киевский городской центр сердца", которые на протяжении 2007-2010 гг., используя служебное положение, растратили 55 млн. грн.
По данным ЦОС, в 2008 году "Киевский городской центр сердца" по распоряжению Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА приобрел в нескольких ООО медицинское оборудование на 169 млн. грн. Впрочем, на оборудование на сумму 55 млн. грн. отсутствовали документы, которые подтверждали бы качество, количество оборудования и факт приобретения именно за потраченными суммами.
"По результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности КРУ столицы установило, что это оборудование было передано на баланс больницы без соответствующих документов, не прошло обязательной сертификации, не аттестовано. А вызывает сомнение в законности ввоза его в Украину, и, соответственно, также сомнение, что его вообще можно использовать для лечения кардиобольных", - отметили в милиции.
Следственным управлением киевской милиции возбуждено уголовное дело согласно ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.