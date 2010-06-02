Тернопольская больница получила помощь на 100 тыс. грн.

Тернопольская городская коммунальная больница скорой помощи получила гуманитарную помощь на 100 тыс. грн.

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный врач больницы Ярослав ЧАЙКИВСКИЙ, медикаменты и изделия медицинского назначения медицинскому учреждению предоставила компания B BRAUN (Германия-Польша).

Лекарственные средства, оборудование и расходные материалы получены в рамках пилотного проекта по гемодиализу, который будет реализовывать B Braun в Тернополе. В частности, договором, подписанным между городским советом и иностранной компанией, предусмотрено, что на базе больницы скорой помощи будет установлено высококачественное оборудование, после чего больных с искусственной почкой будут обеспечивать бесплатными расходными материалами на протяжении 2-х лет.

По словам Я.ЧАЙКИВСКОГО, сейчас лечебные учреждения города обеспечены средствами гемодиализа лишь на треть. «Одна очистка для больных с искусственной почкой стоит около 200 евро, а такую процедуру следует осуществлять трижды в день», - объяснил сложность проведения гемодиализа главный врач.