Цветки бузины – кладезь биологически активных веществ

С давних времён бузина чёрная считается священным кустарником, способным излечивать от различных болезней и очищать организм. Эту же точку зрения поддерживает и современная медицина, подтверждая содержание в этом растении большого количества биологически активных веществ. Каким же образом излечивает бузина чёрная?

Ярко выраженные лекарственные свойства проявляются во всех элементах бузины чёрной: в коре, листьях, цветках, корнях, ягодах (плодах), внутренней коре (так называемом лубяном слое). Исключением являются стебли, которые содержат некоторое количество цианида, и являются токсичными.

Цветки чёрной бузины желтовато-белого цвета. Сбором для приготовления лекарств занимаются в период цветения, который длится приблизительно около месяца, с последней декады июня до середины июля. Цветы обладают противовоспалительным свойством и применяются при заболеваниях мочевого пузыря, почек, при ревматизме и подагре, а также их используют в гинекологии. Настой или чай из цветков излечивает любое хроническое заболевание верхних дыхательных путей, таких как ангина, сухой кашель, грипп, бронхит или трахеит.

Существуют рецепты, которые предусматривают смешивание отдельных частей растения. Так, из смеси цветков и плодов бузины чёрной получается отличное желчегонное средство. Порошок из коры и корней помогает при незаживающих ранах, мокнущих язвах и ожогах. Пропорциональное смешивание корней, цветков и листьев позволяет получить прекрасное средство для регулирования обмена веществ.

Помимо медицинских назначений бузину чёрную употребляют в пищу в виде варенья, компотов и киселей. Очень часто плоды добавляют в тесто для миндального запаха. Из ароматных цветков бузины чёрной изготавливают так называемую бузинную воду – сырьё для изготовления косметических препаратов. Бузина чёрная нашла своё применение даже на ликероводочном производстве, где соцветия растения добавляют в виноградное сусло для получения вкуса и запаха мускатного ореха, а сок бузины используют в качестве добавок к винам.

Жигула Андрей

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