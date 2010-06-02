Сумской губернатор оплатит 2-м детям операции за границей

Председатель Сумской областной государственной администрации Юрий ЧМЫРЬ оплатит операции за границей двух маленьких пациентов областной детской клинической больницы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской ОГА, об этом губернатор заявил по время посещения областной детской клинической больницы в Международный День защиты детей.

Узнав о проблемах детей, которые нуждаются в немедленной медицинской помощи за границей, он лично приобщился к обеспечению лечения. В ближайшие две недели маленькие пациенты будут прооперированы в Вильнюсе, а благодаря усилиям Ю.ЧМЫРЯ получена договоренность с консулом Литвы о беспрепятственном пересечении и пребывании в еврозоне, отметили в ОГА.

«Мы настроены решать все проблемные вопросы, даже те, решение которых находится за пределами Украины», - заявил руководитель Сумской области.

Ю.ЧМЫРЬ пообещал уже в этом году помочь больнице в приобретении современного стола с подогревом для новорожденных малышей и предусмотреть в бюджете средства на оборудование котельной медицинского учреждения. А 1 июня губернатор вручил всем детям, которые находятся на стационарном лечении, игрушки.