Киевщина: 10 человек отравились на выпускном вечере

В Киевской области госпитализированы 10 лиц, которые отравились на выпускном вечере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 31 мая и 1 июня в инфекционное отделение Богуславской центральной районной больницы с диагнозом “острая кишечная инфекция” госпитализированы 10 лиц (5 преподавателей и 5 выпускников 9-11 классов), которые 31 мая в с. Саварка в здании общеобразовательной школы праздновали выпускной вечер, где потребляли еду домашнего приготовления. Всего на выпускном было 60 лиц.

На сегодняшний день госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии.

Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Киевской области.