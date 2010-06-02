Чем опасен чай в пакетиках?

Исследователи Вашингтонской университетской школы медицины предупреждают: без вреда для организма в день можно пить не более 5 чашек чая, заваренного с помощью пакетиков, иначе концентрация в организме такого вещества как фтор превысит гранично допустимую и приведет к нарушениям здоровья.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого заварили чай быстрого приготовления десяти разных сортов в воде, не содержащей фтора вообще. Измерение его уровня в получившемся напитке показало цифры от 1,0 до 6,5 МЕ при норме не более 4 МЕ.

Научные данные свидетельствуют о том, что превышение концентрации фтора в организме вызывает уплотнение костной ткани и повышает ее хрупкость. Далее может развиться такое заболевание как флюороз скелета, которое сопросвождается болями в костно-суставной ткани, образованием костных шипов и сращиванием позвонков.

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