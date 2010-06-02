В Украине на оздоровление детей выделяется 1,6 млрд. грн.

В Украине в этом году на подготовку и проведение отдыха и оздоровления детей выделяется около 1,6 млрд. грн.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО вчера во время селекторного совещания по вопросам подготовки и проведения оздоровления и отдыха детей летом 2010 года.

Вице-премьер-министр отметил, что правительство взяло обязательство обеспечить оздоровление и отдых 50% детей школьного возраста (почти 2,5 млн.), 100% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и 70% детей из малообеспеченных семей.

Как отметил В.СЕМИНОЖЕНКО, с этой целью создан Межведомственный оперативный штаб по координации работ, касающихся оздоровления детей во главе с министром по делам семьи, молодежи и спорта Равилем САФИУЛЛИНЫМ.

В целом, по его словам, на подготовку и проведение отдыха и оздоровления детей в этом году выделяется около 1,6 млрд. грн.

В.СЕМИНОЖЕНКО отметил, что правительство заботится сохранением сети детских оздоровительных учреждений, поэтому одобрил проект закона «О запрещении ликвидации, перепрофилирования, отчуждения и передачи в аренду оздоровительных учреждений для осуществления деятельности, не связанной с оздоровлением и отдыхом». «Это было вызвано тем, что за последние 5 лет 117 детских оздоровительных учреждений фактически прекратили свою деятельность», - отметил вице-премьер-министр и добавил, что в 2010 году планируется возобновление работы трех оздоровительных учреждений и открытие одного нового. Он заметил, что в текущем году будет проведена полная аттестация всех учреждений детского оздоровления.

Однако, по словам В.СЕМИНОЖЕНКО, остается актуальным и ряд проблем. Так, во Львовской, Киевской, Херсонской, Кировоградской областях и Автономной Республике Крым план оздоровления составляет только 25-38%; в большинстве регионов приняты и реализуются долгосрочные программы оздоровления и отдыха детей, однако в Черновицкой области и Киеве такие программы не приняты; не подтверждено открытие 40 оздоровительных учреждений (АР Крым – 30, Черниговская область – 5, Луганская – 2, Кировоградская – 1, Ривненская – 1, Сумская – 1). Проблемным остается также вопрос выдачи детским оздоровительным учреждениям государственных актов на право пользования земельными участками и введение льгот на оплату землепользования.

В свою очередь заместитель министра семьи, молодежи и спорта Светлана ТОЛСТОУХОВА отметила, что министерство внедряет государственную статистику по оздоровлению и отдыху. По ее мнению, также необходимо под контроль взять вопрос о снижении себестоимости путевки.

Министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК заметил, что каждый день увеличивается количество лагерей с дневной формой пребывания: «На сегодня при школах количество лагерей, где дети будут находиться две недели, насчитывается свыше 15,5 тыс.», - сообщил он.

В то же время министр здравоохранения Зиновий МЫТНИК отметил, что сегодня необходимо разрабатывать и изменять нормы питания детей в оздоровительных учреждениях. «На протяжении двух-трех недель мы можем дать предложения по нормам питания детей», - сказал он.

В.СЕМИНОЖЕНКО отвел две недели для разработки норм питания в детских оздоровительных учреждениях, а также два дня для определения необходимого перечня медикаментов, утвержденного Минздравом, и передачи такого перечня во все области.