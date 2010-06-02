Исполнилось 200 лет со дня рождения хирурга Пирогова

В Виннице на базе Национального медицинского университета им. Н.И. Пирогова со 2 по 5 июня пройдут IV Международные Пироговские чтения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, отметив, что “Пироговские чтения” будут проведены согласно Указу Президента Виктора ЯНУКОВИЧА «О праздновании 200-летия со дня рождения Николая Ивановича Пирогова».

Кроме того, в рамках мероприятий с целью чествования памяти всемирно известного врача и ученого, талантливого педагога и общественного деятеля сегодня в Виннице пройдет молебен в церкви-некрополе Н.И.Пирогова и возложение цветов в склепе Николая Пирогова. Также начнет работу ХХІІ съезд хирургов Украины.

По данным Минздрава, на ”Пироговские чтения” прибыли участники из 24 стран мира. Кроме представителей из стран СНГ, в мероприятии будут принимать участие делегаты из США, Великобритании, Сербии, Хорватии, Израиля, Палестины, Франции, Нидерландов и др.

***Н.Пирогов родился 27 ноября 1810 года в Москве. Диплом врача получил в 17 лет. В 22 года защитил докторскую диссертацию.

Свой опыт Н.Пирогов изложил в четырех классических трудах, посвященных военно-полевой хирургии, которые и легли в основу системы всей современной врачебной помощи раненным на поле боя. Н.Пирогов первый в мире использовал эфирный наркоз на войне.

Н.Пирогов умер 23 ноября (5 декабря) 1881 года в Виннице.

Основное значение деятельности Н.Пирогова заключается в том, что своим трудом он превратил хирургию в науку, вооружив врачей научно обоснованной методикой оперативного вмешательства.