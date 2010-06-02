Чернигов: милиционеры сдали 21 литр крови

10:09, 02 июня 2010
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Милицейская капля крови

В Чернигове прошла благотворительная акция "Милицейская капля крови", приуроченная к Международному дню защиты детей.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД в Черниговской области, к акции добровольно приобщились работники органов и подразделений внутренних дел области.

По словам начальника областного отдела УМВД в области Александра МИХАЙЛИКА, благодаря этой акции медицинская система Черниговской области получила 21 литр донорской крови. "Мои заместители, начальники управлений и отделов, лично я также сдали кровь", - сказал он.

Всего участниками благотворительной акции стали более 70 сотрудников милиции, в том числе работники патрульной службы, участковые инспекторы, оперативные сотрудники отделов внутренних дел.

Средства, полученные за сдачу донорской крови, правоохранители решили передать одному из интернатниы заведений Черниговской области.

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