Чернигов: милиционеры сдали 21 литр крови

В Чернигове прошла благотворительная акция "Милицейская капля крови", приуроченная к Международному дню защиты детей.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД в Черниговской области, к акции добровольно приобщились работники органов и подразделений внутренних дел области.

По словам начальника областного отдела УМВД в области Александра МИХАЙЛИКА, благодаря этой акции медицинская система Черниговской области получила 21 литр донорской крови. "Мои заместители, начальники управлений и отделов, лично я также сдали кровь", - сказал он.

Всего участниками благотворительной акции стали более 70 сотрудников милиции, в том числе работники патрульной службы, участковые инспекторы, оперативные сотрудники отделов внутренних дел.

Средства, полученные за сдачу донорской крови, правоохранители решили передать одному из интернатниы заведений Черниговской области.