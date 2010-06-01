В Одессе нельзя купаться

В связи с обильными осадками областная санэпидемстанция временно запретила морское водопользование на городских пляжах Одессы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-центр СЭС.

Вместе с тем, превышения санитарных норм по микробиологическим показателям в пробах морской воды с 25 по 28 мая не выявлено, говорится в сообщении.

Сотрудники облСЭС пока не комментируют ситуацию, а 31 мая главный государственный санитарный врач Одесской области Любовь ЗАСЫПКА сообщила, что качество морской воды соответствует нормативным показателям.

Купаться на пляжах города можно будет не раньше конца недели, сообщают специалисты облСЭС.

Сегодняшний запрет на купание в море связывают с ливневыми дождями – вода смыла в море много городской грязи, а также с аварийной ситуацией, возникшей на канализационной насосной станции в Киевском районе Одессы, о чем сообщила пресс-служба Управления чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации, вследствие чего на этом участке прибрежной зоны в море попали неочищенные стоки.