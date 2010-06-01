Возобновят финансирование чернобыльских программ?

На этой неделе будет возобновлено стабильное финансирование чернобыльских программ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр по чрезвычайным ситуациям Нестор ШУФРИЧ.

«Сегодня возобновляется стабильное финансирование чернобыльских программ в пределах государственного бюджета», - сказал Н.ШУФРИЧ и добавил, что правительство приняло соответствующий порядок финансирования.

«И мы ожидаем июльскую ассамблею стран-доноров и вкладчиков, которые должны принять решение относительно увеличения и последующего финансирования проектов на чернобыльской площадке», - сказал Н.ШУФРИЧ.

По словам министра, возобновление финансирования касается всех программ, в частности, развития Чернобыльской зоны. «На этой неделе, мы надеемся, финансирование будет в пределах графика. К сожалению, задолженности с начала года были очень большие», - отметил Н.ШУФРИЧ, отметив, что все задолженности на этой неделе будут ликвидированы.