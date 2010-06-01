2-4 июня осложнятся погодные условия в Украине

Укргидрометцентр предупреждает об осложнении погодных условий в Украине 2-4 июня.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 2-4 июня в связи с перемещением циклонов и активных атмосферных фронтов с юго-запада ожидается осложнение погодных условий: в западных областях местами сильные дожди, в карпатском регионе очень сильные; на большей части территории грозы, местами град, при грозах шквалы 15-22 м/с, днем 3 июня в северной, центральной и южной части в отдельных пунктах сильные ливни и шквалы 25 м/с.

2-3 июня на реках бассейнов Прута, Сирета, Сяна и Днестра (в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей) ожидается продолжение подъема уровня воды на 0,5-1,5 м над уровнями на 8 часов 1 июня; местами выход воды на заводь; при очень сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонового стока, в горах существует угроза формирования селей.