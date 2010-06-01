Солотвин: запретили работу аллергологических больниц

Госгорпромнадзор запретил функционирование в Закарпатской области подземных отделений областной и украинской аллергологических больниц.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил и.о. начальника Управления Госгорпромнадзора по Закарпатской области Андрей ГОРВАТ.

По его словам, согласно требованиям проекта консервирования шахты №9 ГП «Солотвинский солерудник», горные выработки этого подразделения предприятия затоплены. Этим же проектом предусмотрен комплекс мероприятий по защите шахты №8 от прорыва воды во время мокрого консервирования шахты №9.

Однако, по словам А.ГОРВАТА, из-за отсутствия финансирования, требования проекта консервирования должным образом не выполняются

Он также уточнил, что из-за карстового провала, образовавшегося 22 мая, разрушено армирование ствола «Вентиляционный» шахты № 8, через которую спускали пациентов в подземные отделения больниц. «Работа по эксплуатации подъемного комплекса этого ствола остановлена. Функционирование лечебных подземных отделений обеих аллергологических больниц запрещено», - добавил А.ГОРВАТ.

Он также уточнил, что по инициативе администрации предприятия будет созвано межведомственное совещание для решения вопроса осуществления последующих мероприятий по устранению чрезвычайной ситуации с участием представителей Министерства аграрной политики, Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства здравоохранения, проектных институтов ОАО «Горхимпром», УкрНИМИ НАН, Госгорпромнадзора и Закарпатской ОГА.

Кроме того, А.ГОРВАТ напомнил, что катастрофическое увеличение притока грунтовых и поверхностных вод в соляной массив Солотвинского месторождения в 2007 году привело к затоплению горных выработок шахты №9 ГП «Солотвинский солерудник». С февраля 2007 года солерудник прекратил добычу каменной соли. Тогда же на ГП «Солотвинский солерудник” был введен особый режим государственного надзора. За время его действия инспекторами Управления Госгорпромнадзора по Закарпатской области издано 225 предписаний об устранении выявленных нарушений, запрещена эксплуатация 32 объектов, механизмов, машин и выполнение работ, привлечены к административной ответственности 53 должностных лица. Материалы о состоянии промышленной безопасности на ГП «Солотвинский солерудник» направлялись в органы исполнительной власти и прокуратуры Закарпатской области, о ситуации на предприятии информировалась также СБУ.

А.ГОРВАТ добавил, что Управление Госгорпромнадзора по Закарпатской области продолжает мониторинг состояния промышленной безопасности на ГП «Солотвинский солерудник» по территориальному принципу. Осуществление государственного горного надзора на этом предприятии в результате только что проведенной реорганизации передано Территориальному управлению Госгорпромнадзора по Донецкой области.

Справка УНИАН. В подземных выработках соляных шахт ГП «Солотвинский солерудник» с 1968 года действуют Украинская аллергологическая и Закарпатская областная аллергологическая больницы, в которых ежегодно лечатся почти 6,5 тысячи больных бронхиальной астмой. В настоящее время в этих заведениях работают около 400 медиков.