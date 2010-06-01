Черкащина: летом запланировано оздоровить 85 тысяч детей

В Черкасской области на протяжении трех летних месяцев запланировано оздоровить 85 тысяч детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Сергей ТУЛУБ.

С.ТУЛУБ отметил, что на протяжении трех месяцев планируется оздоровить 85 тысяч детей, что составляет 64% от общего количества детей в возрасте от 6 до 17 лет, которые проживают в Черкасской области.

В целом, в области будут работать 917 оздоровительных заведений: 14 загородных, 20 - санаторного типа, 48 лагерей труда и отдыха с круглосуточным пребыванием, 811 пришкольных оздоровительных лагерей и будут действовать 40 палаточных городков. В учебных заведениях организована работа 974 детских лагерей оздоровления и отдыха, где смогут отдохнуть 46,5% детей от общего количества школьников. Будут работать 7 областных лагерей для талантливых и одаренных детей.

На оздоровление детей из бюджета Черкасской области планируется потратить около 16 млн. грн.

Кроме того, С.ТУЛУБ отметил, что во время проведения летней оздоровительной кампании особое внимание будет направлено на первоочередное предоставление услуг детям социально незащищенных категорий, к которым относятся: дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети погибших военнослужащих, а также талантливые и одаренные дети (победители международных и всеукраинских олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад), лидеры детских общественных организаций.