В Украине будет система обследования детей-сирот

В ближайшее время в Украине будет организована система регулярного тщательного обследования состояния здоровья детей, которые воспитываются в детских домах и школах-интернатах.

Об этом журналистам сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, который сегодня по случаю Международного дня защиты детей принял участие в торжественном открытии спортивной площадки в детском доме «Любисток» в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «будет создана система, которая позволит ежегодно детей обследовать и лечить».

В присутствии главы государства на новой площадке начался финальный матч чемпионата Киевской области среди детских домов и школ-интернатов по мини-футболу, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

В.ЯНУКОВИЧ передал командам-участницам турнира подарки и сделал первый символический удар по мячу.

В чемпионате Киевской области приняли участие команды 13 школ-интернатов и 16 детских домов. В финал вышли учебные заведения Броварского, Вышгородского, Васильковского и Бородянского районов. Команды-победители будут иметь возможность отдохнуть в Международном детском центре «Артек».

Поздравляя присутствующих, В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что новая спортплощадка даст возможность будущим спортсменам развивать свои способности. «Я желаю, чтобы вы росли здоровыми и образованными, всегда имели хорошее настроение и вдохновенье заниматься спортом, хорошо учиться. Я желаю, чтобы у вас было достойное будущее, чтобы каждый из вас избрал в жизни свой путь», – сказал Президент. Он также выразил убеждение, что для достижения своей цели детям, безусловно, нужно ежедневно над этим работать.

Обращаясь к взрослым, В.ЯНУКОВИЧ отметил важность решения в Украине вопросов, которые касаются потребностей детей-сирот. Глава государства, в частности, сообщил о своем решении открыть для лечения этой категории детей двери «Феофании».

Также Президент сказал журналистам, что будет проводиться отбор детей по их способностям, в частности, будут выявлять детей с хорошими спортивным потенциалом, одаренных детишек. Он подчеркнул, что для таких детей будет обязательно создано специальное учебное заведение.

«Заботу со стороны государства о детях-сиротах я беру под личный контроль», – отметил В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что государство приложит все усилия, чтобы каждый такой ребенок имел возможность получить профессию, условие для учебы и тому подобное.

«Такой системный подход будет предусматривать участие руководителей региональной власти, местного самоуправления и меценатов. Мы будем приглашать людей, которые имеют желание вкладывать средства в будущее наших детей для развития этой инфраструктуры, создавать благотворительные фонды», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что соответствующая программа будет разработана уже в ближайшее время. «И она будет воплощаться в нашей стране», – резюмировал Президент.