Почему мужчинам вредно присутствовать на родах

Мужчины, присутствующие во время появления на свет своих детей, могут получить серьезную психологическую травму, которая впоследствии "дисквалифицирует" их как родителей. К такому выводу пришел доктор Джонатан Ив из Центра биомедицинской этики в Университете Бирмингема.

Современную риторику о необходимости равного участия партнеров в рождении их потомства Ив считает "ошибочной", настраивающей мужчину на "провал" в его дальнейшей роли родителя. Мужчины, которые чувствуют обязанность активно участвовать в процессе беременности, остаются разочарованными и сомневающимися, поскольку понимают, что могут предложить своим партнершам лишь пассивную поддержку, утверждает исследователь.

Начиная исполнять роль отца с чувством несостоятельности, мужчина способен лишиться уверенности, и в будущем ему будет трудно вернуть веру в себя и перейти от пассивного состояния к активному отцовству. "Его роль в семье больше не ясна. Он фактически становится дисквалифицированным, как родитель, и это может привести к возникновению проблем в отношениях с ребенком", - говорит исследователь.

Согласно исследованиям, примерно у каждого десятого мужчины, присутствовавшего при родах своей жены, развивалась послеродовая депрессия. Доктор Ив хочет добиться того, чтобы общество признало: для некоторых мужчин участие в процедуре родов не обосновано. Осталось выяснить, каким именно мужчинам противопоказано "рожать" с женой.

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