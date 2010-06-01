Существует угроза ввоза полиомиелита в Украину

Угроза ввоза полиомиелита в Украину действительно существует, отметил Главный государственный санитарный врач Украины Геннадий РОЖКОВ во время встречи со специалистом Отдела по борьбе с инфекционными заболеваниями ВОЗ Дэвидом МЕРСЕРОМ.

Как сообщили УНИАН в Информационной службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, во время встречи, которая состоялась 31 мая, Г.РОЖКОВ разделил обеспокоенность представителя Всемирной организации здравоохранения относительно возможности ввоза вируса в Украину. «Сегодня мы делаем все, чтобы не допустить ввоза возбудителя полиомиелита на территорию Украины, но мы осознаем, что полностью помешать проникновению вируса невозможно», - отметил он.

Главный государственный санитарный врач напомнил, что охват прививкой против полиомиелита в Украине составляет 80,6% при минимальном пороге в 95%. В то же время, как показывает информация от ВОЗ, на момент возникновения вспышки этого заболевания аналогичный официальный показатель в Таджикистане составлял 86%. По данным ВОЗ, по состоянию на 19 мая в Таджикистане зарегистрировано 473 случая острого вялого паралича.

«На сегодня во всем мире самым надежным методом профилактики полиомиелита является вакцинация, и регионы обеспечены вакциной до августа включительно», - заверил Г.РОЖКОВ.