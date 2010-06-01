В Чернигове хотят увеличить количество зон, где не курят

В Чернигове областное отделение общественной организации "Демократический альянс" предлагает увеличить количество зон в городе, где запрещено курение.

Об этом УНИАН сообщил руководитель областного отделения организации Игорь АНДРИЙЧЕНКО.

"Демократический альянс" выступает с инициативой, чтобы городской совет принял решение о расширении зон, свободных от табакокурения в нашем областном центре", - сказал он.

По словам И.АНДРИЙЧЕНКО, в настоящее время речь идет о полном запрещении курения на территориях, прилегающих к детским заведениям и площадкам, учебным заведениям, заведениям физической культуры и в 10 метрах от остановок общественного транспорта. Также предусматривается обустройство специально отведенных зон для курения в парках и скверах города.

"Всем известно о вредности табакокурения не только для самих курильщиков, но и даже для окружающих. Наша цель сделать Чернигов здоровым и более привлекательным для гостей городом", - заявил И.АНДРИЙЧЕНКО.

Представители общественной организации считают, что это решение городского совета не нуждается в дополнительных средствах для реализации, а его введение сэкономит средства, расходуемые на лечение разных болезней, которые возникают в результате курения.

Депутаты городского совета, с которыми ведут переговоры представители общественной организации, поддержали предложение вынести на рассмотрение ближайшей сессии решение, защищающее черниговцев, которые сами не курят, но вынуждены быть пассивными курильщиками.

На сегодняшний день законодательство Украины четко определяет, где курить запрещено, а именно: в лифтах и таксофонах, в заведениях здравоохранения, в учебных и образовательно-воспитательных заведениях, на детских и спортивных площадках, в подъездах жилых домов, в подземных переходах, в общественном транспорте. Вместе с тем в заведениях общественного питания, в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждениях, в помещениях заведений культуры и закрытых спортивных сооружениях, в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности курильщикам отведены специальные места. За невыполнение предусмотрен штраф. Впрочем, на прилегающей к школам и больницам территории, вблизи спортивных площадок курить можно, и это основная проблема для пассивных курильщиков.