Сегодня открывается фотовыставка “Увидеть сердцем”

Сегодня, 1 июня, к Международному дню защиты детей Всеукраинский портал «Сиритству – нет!», журнал «Твой Малыш» и фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» открывают фотовыставку «Увидеть сердцем». На фотовыставке будут представлены работы пяты украинских фотографов: Дарьи Павловой, Александра Индычего, Анны Гордийчук, Марины Карпий и Дмитрия Ларина, которые посетили детские дома в разных регионах Украины и передали при помощи фото свои впечатления и свое видение детей-сирот.

Цель выставки – привлечь внимание общества к проблеме сиротства в Украине и помочь детям осуществить свою заветную мечту – найти маму и папу.

Выставка будет открыта с 1 по 10 июня 2010 года в галерее Bottega по адресу: Киев, ул. Михайловская 22б . Вход свободный.

Приглашаем Вас на торжественное открытие 1 июня в 18-00.

На торжественном открытии будет присутствовать Министр Украины по делам детей, молодежи и спорта Равиль Сафиуллин, заместитель министра Светлана Толстоухова, представители профильных министерств и комитетов ВР.

По завершению торжественного открытия состоится закрытая вечеринка, на которой дети-сироты смогут пообщаться и попеть караоке со своими кумирами: Анастасией Приходько, Виталием Козловским, Евгенией Власовой, Василием Бондарчуком и другими звездами украинской эстрады. Невзирая на языковой барьер, к празднику присоединится заграничный гость ІННУСА ДАВУДА и запоет с малышами свой хит Digi Digi. Ведущие вечера – Тала Калатай и Татьяна Гончарова.

Среди других гостей – Екатерина Серебрянская, Анна Бублик, Олег Черний, Александр Воевуцкий, Мика Ньютон, Ольга Сумская, Дмитрий Климашенко, Владимир Вірчіс, Дядя Жора, Сергей Костецкий, Тимофей Нагорный, Инна Цимбалюк, Женя Фокин и др..

Предварительная аккредитация за телефонами:

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