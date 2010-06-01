Диагностируем болезни ...по волосам

Волосы – показатель здоровья организма. По ним можно определить многие болезни. Например, анемия. Нам нужно железо для производства красных кровяных телец, которые переносят кислород. Дефицит железа в организме приводит к развитию анемии, то есть, малокровию. В результате меньшее количество кислорода доставляется до кожи головы. От этого страдают фолликулы и отсюда выпадение волос. Поможет курс добавок с железом, а стакан апельсинового сока улучшит усваиваемость железа. Тогда волосы отрастут.

Далее – расстройства питания. Волосы хуже растут при недостаточном питании. Это же приводит к худшему поступлению крови к коже головы. Волосы теряют блеск и выпадают. Люди, резко сбрасывающие вес, или ограничивающие потребление калорий, могут получить тусклые, безжизненные волосы. Выпадение волос редко становится постоянным явлением, однако сбалансированный рацион жизненно необходим для здоровья волос. Волосы состоят из протеинов. Поэтому употребление протеинов очень важно.

Поликистоз яичников развивается, когда у женщины избыток мужских гормонов, которые могут привести к выпадению волос по линии их роста (на висках и надо лбом). При этом волосы начинают расти на теле. Специальная гормональная терапия должна помочь справиться с этим явлением. Нелишним будет и массаж головы для улучшения притока крови к корням волос.

Проблемы с щитовидной железой. Потеря волос бывает одним из первых признаков такого рода проблем. В зависимости от активности железы регулируется обмен веществ и цикл роста волос. Сами волосы выпадают на всей поверхности головы (сбоку, сзади, спереди). Здесь тоже требуется серьезное медикаментозное лечение.

Одна из самых распространенных причин преждевременного поседения волос – стресс. Гормоны, выбрасываемые в организме в моменты стресса, влияют на процесс усваивания витамином группы В, которые необходимы для пигментации волос. Стресс может быть причиной образования лысины. В таких случаях эксперты советуют, в первую очередь, освоить техники релаксации, а не покупать дорогие лекарства от облысения. В помощь будет витаминный курс с упором на группу В.

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