В Винницкой области пять человек отравились грибами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС в Винницкой области.

31 мая в 22.30 в инфекционное отделение Мурованокуриловецкой больницы была госпитализирована семья в составе 5 человек (из них один ребенок 2009 г.р.), жители с. Конищев, которые ели дикорастущие грибы. Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.