Президент поздравил украинцев с Международным днем защиты детей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил украинцев с Международным днем защиты детей.

В своем поздравлении глава государства отметил, что “счастливые дети сегодня – это счастливое и сильное государство в будущем. В то же время именно дети больше всего нуждаются в опеке и защите, поддержке и повседневной заботе взрослых. Обеспечение достойного уровня жизни маленьких украинцев, их прав на здоровье, образование, досуг – это наша общегосударственная обязанность. Ведь общество, в котором дети не рассматриваются как высшая ценность, – неполноценное общество, а страна, которая не заботится о завтрашнем дне своих маленьких граждан, – обреченная страна”.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал детям, чтобы каждый день был для них радостным, преисполненным новыми надеждами и достижениями. “Ваши улыбки, восторженные любознательные глаза, – это то, ради чего мы, взрослые, живем на земле”, - отметил Президент в поздравлении, обнародованном на его официальном сайте.

В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил всех, кто ежедневно отдает свои силы, всего себя воспитанию детей, – родителям, работникам образования, медицины, социальной сферы. Особую благодарность он выразил людям, которые заботятся о детях-инвалидах и детях, оставшихся без родительской опеки.

Президент пожелал украинцам мира, согласия, здоровья и осуществления всех заветных желаний.