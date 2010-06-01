Для хорошей фигуры - 2 стакана молока

Женщины, которые ежедневно занимаются силовыми упражнениями, а затем выпивают два больших стакана молока, теряют больше жира и быстрее наращивают мышечную силу, сообщают канадские физиологи Университета МакМастер. Силовые тренировки нетипичны для женского выбора, говорят специалисты, но польза для здоровья от них огромна: они повышают прочность костей, мышечную силу и нормальные процессы метаболизма таким образом, на какие другие виды физических упражнений не способны.

Ранее было доказано, что молоко увеличивает массу мышц и способствует потере жира у мужчин. Женщины же как правило не только избегают силовых тренировок, но также склонны употреблять меньше молочных продуктов, ошибочно полагая, что они приводят к излишней полноте из-за высокого содержания жиров.

В ходе нового исследования в течение 12 недель клиницисты проверили эффекты силовых упражнений на молодых здоровых женщинах, которые ежедневно за два часа до занятий спортом ничего не ели и не пили, кроме воды. Сразу после тренировки с личным тренером одна группа участниц выпивала 500 миллилитров обезжиренного молока, а другая группа потребляла энергетический напиток на сахарной основе. Женщины, которые пили молоко, быстрее набирали мышечную силу и теряли лишний вес.

Положительное действие молока на мышцы и вес во многом заключается в полезной комбинации кальция, высококачественного белка и витамина D, поясняют учёные. В связи полученными выводами клиницисты заключили, что регулярные физические упражнения с силовой нагрузкой и употребление молока в значительной степени улучшают фигуру и поддерживают женское здоровье.

ami-tass.ru