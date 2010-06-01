В Одессе открылась современная лаборатория для детей-инвалидов

В Одессе состоялось торжественное открытие современной клинико-диагностической лаборатории для детей-инвалидов.

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии руководитель муниципального управления здравоохранения Елена ЯКИМЕНКО заявила, что «в новой клинико-диагностической лаборатории медики будут бесплатно исследовать состояние здоровья детей-инвалидов, направляемых городскими медучреждениями, и направлять им результаты обследований и проведенных анализов».

Накануне Международного дня защиты детей, добавила Е.ЯКИМЕНКО, «собраны списки всех детей, зарегистрированных одесскими медучреждениями. И теперь по направлению педиатров дети-инвалиды смогут при необходимости проходить полное обследование и другие процедуры».

«Проект реализован совместно с городскими властями на уровне мировых стандартов, - подчеркнула председатель правления организации взаимопомощи и поддержки инвалидов «Доброе Сердце» Людмила СЫСА. – В помещениях установлено уникальное автоматизированное оборудование европейского образца, которого пока нет в других медучреждениях Украины».

Фирма – представитель завода-изготовителя дала нам рассрочку на три года, как организации инвалидов, чтобы мы сегодня могли представить это оборудование и делать на нем исследования, добавила Л.СЫСА, уточнив, что состоянием на 31 мая в Одессе зарегистрировано 2,5 тысячи детей-инвалидов, большинству из которых оказывают помощь сотрудники научно-практического медицинского центра «ИБИС».

«Мэрия Одессы предоставила для работы новому медучреждению один из корпусов больницы за арендную плату в размере 1 гривня в год, - подытожила сотрудник отдела по делам инвалидов Департамента управления труда и социальной защиты горсовета Регина НИКОЛАЕВА.