В Черниговской области прошел международный детский праздник

В Черниговской области завершился международный детский праздник "Славянской дружбы источник - 2010", который в этом году был посвящен 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили УНИАН в Управлении образования и науки Черниговской облгосадминистрации, участниками праздника, который продолжался два дня, стали детские и официальные делегации Украины, Российской Федерации и Беларуси. Украинская сторона в этом году была хозяином и организатором праздника.

Начался праздник в Чернигове. Детские делегации Брянской и Гомельской областей ознакомились с достопримечательностями Чернигова, посетили торжественную линейку Славы на холме у Вечного огня, посвященную 65-летию Победы. А также приняли участие в ярмарке ремесел с презентацией мастер-классов по карвингу, тестопластике, вышивке лентами, художественной керамике, бумажной пластике и фитодизайну.

Второй день праздники торжественно начался у Монумента Дружбы в с.Сеньковка Городнянского района. На праздничном концерте выступили детские творческие коллективы из Украины, Беларуси и России.

В мероприятии также приняли участие официальные делегации трех государств во главе с заместителем председателя Черниговской облгосадминистрации Виктором ТКАНКО, заместителем председателя облисполкома Гомельской области Петром КИРИЧЕНКО и заместителем губернатора Брянской области Александром МАКАРОВЫМ. С украинскими, российскими и белорусскими детьми встретились ветераны Великой Отечественной войны трех государств.

Праздник завершился церемонией передачи символа фестиваля. В 2011 году принимающей стороной будет Брянская область Российской Федерации.

Традиционный детский праздник "Славянской дружбы источник" приурочен к Международному дню защиты детей и проводится с целью развития дальнейшего сотрудничества между Украиной, Российской Федерацией, Республикой Беларусь, углубления международного сотрудничества в сфере образования.