1 июня во всем мире отмечается День защиты детей

В первый день лета во многих странах отмечается Международный день детей (International Children`s Day).

Международный день детей - один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. История умалчивает, почему это детский праздник было решено отмечать именно 1 июня.

По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со временем проведения "детской" конференцией в Женеве.

У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, - это символ нашего общего дома.

Интересно, что этот праздник активно поддержали в странах, избравших социалистический путь развития.

Так, в эпоху существования Совестского Союза 1 июня в школах начинались летние каникулы. Международный день защиты детей отмечали речами и дискуссиями о правах и благополучии детей, проводили показы новых детских художественных фильмов и телепередач, устраивали спортивные соревнования для детей, часто приглашая к участию и родителей.

Напомним, что День защиты детей в Киеве отпразднуют 5 июня.

korrespondent.net